Более 6 тыс. единиц пиротехники изъяли в Могилеве

10 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Правоохранители во время рейда в минувшую пятницу и выходные выявили многочисленные нарушения хранения и реализации пиротехнических изделий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

При проверке торгового объекта по улице Каштановой изъяты 3134 единицы пиротехнических изделий на общую сумму Вr277,5. В основном фейерверки и петарды. Товарно-транспортных накладных, сертификатов и других документов на товар у индивидуального предпринимателя не было. За нарушение правил хранения пиротехнических изделий ему грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 23.48 КоАП в виде штрафа до 10 базовых величин (одна БВ равна Br24,5).

Еще один предприниматель по улице Ленинской хранил с нарушением действующего законодательства 16 пиротехнических изделий на Вr2022. Весьма небезопасные в использовании салютные батареи, содержащие по 100 и более выстрелов каждая, хранились без элементарного металлического шкафа. Причем для индивидуального предпринимателя такое правонарушение является повторным в течение года после наложения административного взыскания. Ему грозит ответственность по ч. 2 ст. 23.48 КоАП в виде штрафа в размере от 10 до 20 базовых величин с конфискацией предмета правонарушения или без конфискации.

Также сотрудниками ОБЭП Ленинского и Октябрьского РОВД Могилева в связи с нарушением правил хранения изымались различные пиротехнические изделия у торговцев на мини-рынке "Гребеневский" и в торговых объектах по проспекту Пушкинскому и улице Габровской. Всего изъято более 6 тыс. единиц пиротехнических изделий. По всем фактам проводятся проверки. Рейдовые мероприятия, в том числе с участием представителей налоговой инспекции и МЧС, продолжаются.-0-