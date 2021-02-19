Курсант университета МЧС спас мужчину при пожаре в Калинковичах

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курсант Университета гражданской защиты МЧС во время прохождения производственной практики спас мужчину, сообщил БЕЛТА официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Андрей Садовский.

Сообщение о происшествии по улице Озерина в Калинковичах поступило спасателям 18 февраля в 15.38. При проведении проверки по данному сообщению, около 18.20 из соседнего дома курсант 4 курса Университета гражданской защиты МЧС Илья Гомолко спас человека. "Я прохожу практику в пожарной аварийно-спасательной части №1 Калинковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в должности начальника дежурной смены. Совместно с дежурной сменой выехал по сообщению о пожаре по улице Озерина в Калинковичах", - рассказал он.

После ликвидации пожара курсант остался проводить проверку по сообщению о возгорании. Необходимо было обследовать противопожарное состояние соседнего дома, провести разъяснительную работу и опросить его хозяина. Подойдя к дому и открыв входную дверь, Илья Гомолко почувствовал резкий запах дыма. "Сразу появились мысли о том, что в доме может кто-то находиться. Не раздумывая ни секунды, я вошел внутрь и обследовал жилые комнаты. В одной из них я обнаружил хозяина дома, лежащего на полу в бессознательном состоянии, вынес его на свежий воздух и передал бригаде скорой медицинской помощи", - пояснил он.

После осмотра работниками скорой медицинской помощи мужчина с диагнозом "острое отравление угарным газом" был госпитализирован в районную больницу. Предполагаемая причина отравления - преждевременное закрытие заслонки дымохода печи.-0-

Фото МЧС