Легковушка и грузовик столкнулись на МКАД

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 7.05 водитель 1957 года рождения ехал на Volkswagen по ул.Липковской в направлении МКАД. Он выехал на первую полосу, не уступив дорогу грузовику Mercedes, который двигался по МКАД в направлении ул.Купревича.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Госавтоинспекция напоминает: на перекрестке водитель, который едет по второстепенной дороге, должен уступить путь транспортным средствам, приближающимся к нему по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.-0-