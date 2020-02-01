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01 февраля 2020, 13:09

Легковушка и грузовик столкнулись в Барановичском районе

Фото МЧС
Фото МЧС

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка и грузовик столкнулись на автодороге М1 в Барановичском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Накануне вечером в центр оперативного управления Барановичского подразделения МЧС поступило сообщение об аварии в районе деревни Козлякевичи. Прибыв к месту вызова, спасатели предварительно установили, что водитель "Рено" не справился с управлением - произошло лобовое столкновение со встречным грузовиком ГАЗ-3302. Водитель легкового автомобиля оказался заблокирован в машине.

Спасатели при помощи специального инструмента извлекли мужчину. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован в больницу. Водитель грузовика не пострадал. В результате ДТП легковой и грузовой автомобили получили механические повреждения.-0-

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