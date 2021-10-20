Легковушка и трактор столкнулись в Каменецком районе

20 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе сегодня столкнулись легковой автомобиль и трактор, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла около 10.50 на дороге Р102 Высокое - Каменец - Кобрин. По предварительной информации, 23-летняя жительница Каменецкого района на автомобиле "Ауди" не выбрала безопасную дистанцию и на 17-м км столкнулась с попутным трактором, который от удара съехал в кювет.

В момент ДТП водитель и пассажир легковушки были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря которым не пострадали. 55-летний тракторист также не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

Ремень безопасности - небольшой элемент пассивной защиты, однако именно он оберегает водителя и пассажиров от тяжелых последствий при аварии. Соблюдение правил дорожного движения - залог безаварийной поездки, отметили в Госавтоинспекции.-0-