Легковушка с двумя пассажирами перевернулась в Минске: водитель был пьян

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой "Фольксваген" с двумя пассажирами перевернулся в Минске. Водитель был пьян, сообщили БЕЛТА в Управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, ДТП произошло 21 февраля около 21.00. Водитель 1998 года рождения выезжал с гаражного кооператива на Партизанском проспекте. Молодой человек не справился с управлением: машину занесло за пределы проезжей части, где она опрокинулась.

В салоне в момент происшествия находились два пассажира. Никто не пострадал.

Результаты медицинского освидетельствования водителя показали 1,16 промилле алкоголя в крови.

В ГАИ напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 базовых величин (1 БВ - Br27) с лишением прав на три года. За повторное такое нарушение в течение года водителя привлекут к уголовной ответственности, а авто конфискуют, независимо от права собственности.-0-