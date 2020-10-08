Легковушка сбила 52-летнюю женщину-пешехода в Минске

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль наехал на женщину, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, инцидент произошел сегодня около 14.20. Когда 40-летний водитель автомобиля "Опель" двигался по ул.Чеботарева и поворачивал налево, на ул.Олега Кошевого, он наехал на 52-летнюю женщину. Она в этот момент пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

Пешехода с травмами доставили в учреждение здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка.-0-