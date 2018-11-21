Легковушка сбила насмерть велосипедиста под Островцом

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велосипедист погиб под колесами легковушки в Островецком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла вечером 20 ноября. В 19.00 сельчанин двигался со стороны деревни Ворона в направлении города. Он ехал в жилете повышенной видимости со световозвращающими вставками с включенным электрическим фонариком на голове. Спереди на велосипеде находился белый светоотражатель. Сзади стояла переделанная под корзину канистра с красным и оранжевым катафотами.
За велосипедом двигался "Фольксваген" с девушкой за рулем. На заднем сиденье было трое детей. "По предварительной информации, водитель в свете фар встречной машины заметила вдали силуэт, но совершила наезд. Автомобиль отбросил человека в кювет, а велосипед подмял и протащил перед собой примерно 60 м. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - проинформировали в ГАИ.-0-
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
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