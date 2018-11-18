18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе водитель авто насмерть сбил велосипедистку и скрылся, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 16 ноября около 20.10 в деревне Большое Подлесье. По предварительной информации, машина сбила 59-летнюю местную жительницу, которая двигалась на велосипеде в попутном направлении по левому краю проезжей части. "После водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП велосипедистка получила не совместимые с жизнью травмы и скончалась на месте аварии. Было установлено, что наезд совершил 28-летний местный житель на автомобиле "Фольксваген Пассат", - рассказали в ГАИ.

Правоохранители задержали водителя. Мужчина был нетрезв, в выдыхаемом им воздухе было 2,7 промилле алкоголя. По факту ДТП проводится проверка.-0-