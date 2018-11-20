Велосипедист погиб под колесами машины в Березинском районе

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Березинским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть велосипедиста. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Вечером 19 ноября на дороге Р62 у деревни Михеевичи на обочине обнаружено тело 60-летнего местного жителя с очевидными признаками наезда автотранспортом. Следователем с участием эксперта и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, был обнаружен принадлежавший погибшему велосипед. "По данным следствия, сбил велосипедиста 47-летний житель Березинского района на личном автомобиле "Мицубиси". Водитель задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - проинформировала Татьяна Белоног.

Фото УСК по Минской области

С задержанным проводятся следственные и процессуальные действия. Назначены экспертизы, устанавливаются свидетели и очевидцы.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следствие просит обратиться в Березинский РОСК по адресу: г. Березино, ул. Победы, 22, или по телефонам: 8 (0171) 56-12-52, 8(01715) 5-46-23, 8(029) 396-77-53.-0-