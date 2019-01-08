Легковушка сбила насмерть женщину под Смолевичами

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе легковушка насмерть сбила 70-летнюю женщину, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла 7 января около 19.50 на 11-м км дороги Слобода - Новосады. За рулем легкового Volkswagen Polo был 29-летний россиянин. "Он совершил наезд на 70-летнюю жительницу Смолевичей. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - проинформировал Сергей Чеботарев. - В результате ДТП пенсионерка скончалась на месте". Она не была обозначена световозвращающими элементами.

ГАИ Минской области просит водителей соблюдать особую осторожность, быть внимательными и выбирать скорость движения с учетом погодных условий и ситуации на дороге. "Не стоит забывать о соблюдении безопасной дистанции, не нужно делать необдуманных рискованных маневров и совершать опасные обгоны. Необходимо следить за действиями других водителей и окружающей обстановкой. Вблизи пешеходных переходов и остановок общественного транспорта водителям следует быть особенно внимательными", - отметил Сергей Чеботарев.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома