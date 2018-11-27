27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила пенсионерку на переходе в Марьиной Горке, женщина скончалась в реанимации. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 26 ноября около 06.00 на ул.Новая заря. "Женщина-водитель на автомобиле Citroen C-Elysee сбила пенсионерку 1940 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина с травмами была госпитализирована в реанимационное отделение больницы, где спустя некоторое время умерла", - проинформировали в ГАИ.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.-0-