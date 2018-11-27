Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП под Смолевичами

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП в Смолевичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
Авария произошла 26 ноября около 13.30 вблизи д.Саковка. "По предварительной версии, водитель автомобиля Renault Symbol не справился с управлением, когда двигался в направлении д.Заречье. Он выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с Fiat Ulysse. В результате ДТП водитель Renault от полученных травм скончался на месте", - рассказали в ГАИ.
Известно, что мужчина за рулем Renault Symbol не был пристегнут ремнем безопасности.-0-
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