Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП под Смолевичами

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП в Смолевичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 26 ноября около 13.30 вблизи д.Саковка. "По предварительной версии, водитель автомобиля Renault Symbol не справился с управлением, когда двигался в направлении д.Заречье. Он выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с Fiat Ulysse. В результате ДТП водитель Renault от полученных травм скончался на месте", - рассказали в ГАИ.

Известно, что мужчина за рулем Renault Symbol не был пристегнут ремнем безопасности.-0-

Фото УВД Миноблисполкома