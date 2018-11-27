Ребенок получил тяжелые травмы при ДТП в Смолевичах

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смолевичским РОСК устанавливаются обстоятельства ДТП с участием ребенка, который был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Авария произошла 24 ноября около 17.40. "Водитель Volkswagen Sharan - 54-летняя жительница города Смолевичи - ехала по ул.Социалистической. При повороте на ул.Советскую она на регулируемом пешеходном переходе сбила перебегавшего дорогу 10-летнего мальчика. При этом ребенок пересекал проезжую часть на зеленый свет. В результате ДТП он с тяжкими телесными повреждениями был госпитализирован", - рассказали в СК.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Следствие обращается с просьбой к гражданам, располагающим значимой информацией по вышеуказанному происшествию, обратиться в Смолевичский РОСК по адресу: г. Смолевичи, ул. Советская, 162 а, или по телефону 8 (01776) 2-96-25.-0-

Фото УСК по Минской области