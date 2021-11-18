Легковушка сбила пенсионерку при движении задним ходом в столичном дворе

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из дворов Минска в результате ДТП травмирована пожилая женщина, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, инцидент случился примерно в 13.20 во дворе дома №7 по улице Мичурина. "Водитель автомобиля "Лада" при движении задним ходом совершил наезд на 89-летнюю минчанку. В результате ДТП женщину с травмами доставили в учреждение здравоохранения", - сообщили в Госавтоинспекции.

По факту произошедшего проводится проверка.

Инспекторы ГАИ напоминают об опасности такого маневра, как движение задним ходом. От водителей требуется особое внимание на парковочных местах, возле выезда из двора, недалеко от стоянок крупных супермаркетов.-0-