Легковушка сбила пятилетнюю девочку в Бресте

11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в ДТП травмирована пятилетняя девочка, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Дорожная авария произошла 10 сентября около 16.20 в микрорайоне Ковалево. По предварительной информации, 33-летний брестчанин за рулем автомобиля "Мазда 626" двигался по ул. Луцкой. На регулируемом перекрестке с ул. Центральной водитель выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пятилетнюю девочку, которая шла по переходу на зеленый сигнал светофора. Мать шла позади ребенка.

В результате девочка получила травмы, ее госпитализировали в областную детскую больницу. ГАИ напоминает участникам дорожного движения о необходимости проявлять повышенное внимание на пешеходных переходах: водитель должен быть сконцентрирован вдвойне, а пешеходы - убедиться в безопасности перехода. Родитель перед переходом должен взять ребенка за руку.-0-