Легковушка сбила подростка на пешеходном переходе в Кобрине

23 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине в ДТП пострадал 15-летний подросток, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 13.05 на улице Дзержинского. По предварительной информации, группа школьников шла по тротуару. Внезапно мальчик 2004 года рождения выбежал на пешеходный переход. В этот момент по дороге ехал автомобиль "Фольксваген-Гольф" под управлением местного жителя 1986 года рождения. Водитель не успел затормозить и сбил несовершеннолетнего пешехода.

Подростка с травмами доставили в больницу. Проводится проверка.-0-