Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Слониме

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
22 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила пенсионерку в Слониме, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла вечером 21 октября. На улице Красноармейской на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль "Рено" под управлением 43-летнего водителя сбил пешехода.
"67-летнюю женщину с ушибом позвоночника и переломом ноги доставили в реанимацию", - сообщили в ГАИ.
Проводится проверка. Известно, что пешеход не была обозначена световозвращающими элементами.-0-