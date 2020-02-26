Легковушка столкнулась с автобусом в Пинске

26 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась около 14.05. За рулем автомобиля Peugeot находился 42-летний пинчанин. На пересечении улиц Веры Хоружей и Горького водитель проигнорировал знак "уступи дорогу" и выехал на перекресток, где столкнулся с автобусом МАЗ. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. О пострадавших людях не сообщается.

Буквально часом ранее в Пинске произошла еще одна авария, с участием учебного автомобиля. В салоне Daewoo Nexia находились 41-летний водитель-инструктор и 18-летний курсант автошколы. На пересечении улиц Рокоссовского и Студенческой машина сбила 42-летнюю женщину, которая пересекала дорогу на разрешающий сигнал светофора. После оказания медицинской помощи пинчанку отпустили домой.

По фактам ДТП проводятся проверки.-0-