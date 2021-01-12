Легковушка столкнулась с лосем в Ивацевичском районе - авто осталось без крыши

12 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе произошла дорожная авария с участием лося, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталия Милюкова.

ДТП случилось ранним утром 8 января на трассе М1/Е30 Брест - Минск - граница России. Семья из Пинска ехала в столицу. За рулем автомобиля "Фольксваген Джетта" был 61-летний мужчина. На 163-м км на дорогу выбежал лось. Водителю не удалось избежать столкновения - от удара туша лося буквально снесла крышу легковушки. Супругов доставили в Ивацевичскую райбольницу для оценки состояния здоровья.

В Госавтоинспекции обращают внимание водителей на то, что зимой дикие животные чаще выбегают на дорогу. В случае ДТП нужно оставаться на месте происшествия до приезда сотрудников ГАИ. Нельзя увозить с собой сбитое животное, иначе действия водителя будут приравнены к незаконной охоте, за что грозит уголовная ответственность.-0-