Легковушка столкнулась с трамваем в Минске

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка столкнулась с трамваем, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, 2 марта около 18.05 водитель "Сузуки" ехал по местному проезду улицы Плеханова. У дома №91 он не предоставил преимущество трамваю, ехавшему справа налево по ходу движения автомобиля, вынудив водителя трамвая экстренно затормозить.
В результате транспортные средства получили механические повреждения.
Госавтоинспекция напоминает: вне перекрестков в местах, где трамвайные пути пересекают проезжую часть дороги, трамвай имеет преимущество перед другими транспортными средствами, кроме случаев выезда из депо и мест, где очередность движения определяется дорожными знаками приоритета или сигналами светофоров.-0-