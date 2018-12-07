Легковушка в Ивацевичском районе сбила двух лосей

7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе легковой автомобиль сбил двух лосей. В ДТП пострадала женщина-водитель, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 6 декабря около 18.45 на трассе М1 Брест - Минск - граница России. Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть Ивацевичского РОВД от диспетчера скорой медицинской помощи. По предварительной информации, на автомобиле "Ауди А4" ехала жительница Барановичского района 1974 года рождения. Вблизи деревни Нехачево она сбила двух лосей, перебегавших проезжую часть. В результате водитель получила тяжелые травмы. Она госпитализирована в реанимационное отделение райбольницы.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.-0-