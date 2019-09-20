Легковушка въехала в дверь торгового центра в Ганцевичах

20 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах легковой автомобиль въехал в дверь магазина. Никто не пострадал, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде УГАИ УВД Брестского облисполкома Наталия Милюкова.
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 13.30 на улице Матросова. Жительница Барановичей 1988 года рождения припарковала автомобиль практически у входа в магазин. Уже собираясь уезжать, женщина завела машину, но неожиданно для нее транспортное средство покатилось и врезалось в дверь торгового центра.
В отношении водителя составлен административный материал по ч.5 ст.18.22 (нарушение ПДД из-за невнимательности) КоАП. Санкция статьи влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,5 базовой величины (БВ составляет Br25,5).-0-