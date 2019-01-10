Легковушка врезалась в автобус в Барановичах

10 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля пострадала пенсионерка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 9 января около 16.00. По предварительной информации, автомобиль "Ауди 100" под управлением 30-летней местной жительницы двигался по улице Тельмана по левой полосе движения. При повороте направо на перекрестке водитель нарушила правила и не уступила дорогу автобусу, двигавшемуся в попутном направлении прямо. В результате ДТП 71-летняя пассажирка автобуса получила травмы и была госпитализирована в городскую больницу.

По факту ДТП проводится проверка.-0-