Такси врезалось в грузовик под Брестом

20 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Машина такси врезалась в грузовик под Брестом: тяжело травмирована женщина-водитель, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.
Авария произошла 19 декабря около семи часов вечера на автодороге М1/Е30. Автомобиль такси Vortex Estina A21 под управлением 32-летней жительницы Бреста двигался от д. Тельмы-2 в направлении д. Черни. На 21-м км дороги такси столкнулось с движущимся в попутном направлении седельным тягачом МАЗ в составе с полуприцепом, которым управлял 40-летний житель Брестского района.
Женщина-водитель с травмами госпитализирована в реанимационное отделение областной больницы. Проводится проверка.-0-
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