Легковушка врезалась в погрузчик в Пинске

21 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске легковой автомобиль врезался в погрузчик. Медицинская помощь потребовалась 28-летнему мужчине, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 20 января около 8.40. По предварительной информации, автомобилем Renault управлял 34-летний пинчанин. Напротив одного из домов по улице Брестской легковушка въехала в попутно двигавшийся погрузчик АК-1 7111, за рулем которого находился 20-летний местный житель. В результате ДТП травмы получил 28-летний пассажир Renault. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.

ГАИ проводит проверку.-0-