Лепельчанин угнал авто, чтобы со знакомым уехать в Санкт-Петербург

6 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Молодой лепельчанин угнал старенькую иномарку и собирался на ней уехать в Санкт-Петербург, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Свой автомобиль не нашел на месте 26-летний житель Лепеля. Машина находилась в одной из соседних с райцентром деревень, а утром ее уже там не было. Учитывая, что с момента пропажи авто прошло значительное количество времени, на поиски были ориентированы правоохранители Витебской области. Во время оперативно-разыскных мероприятий сыщики вышли на след угонщика - он оказался в Россонском районе. Там был найден не только автомобиль, но и злоумышленник.

"Выяснилось, что на чужое имущество положил глаз 19-летний неработающий житель Лепеля. Молодой человек несколько раз помогал владельцу машины с мелким авторемонтом и знал, что иногда хозяин не закрывает свой старенький "Фольксваген". Так случилось и на этот раз. Получив в свое распоряжение транспортное средство, подозреваемый отправился кататься по области. Он успел созвониться со знакомым и позвать его с собой. Уже вдвоем молодые люди решили уехать в Санкт-Петербург", - отметил Виталий Сапроненко.

Приятели на украденной машине столкнулись с проблемой пересечения границы. Молодые люди стали искать объездные пути и заблудились. После этого подозреваемый и пассажир попали в руки правоохранителей. Следователи возбудили уголовное дело.-0-