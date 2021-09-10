10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидская предпринимательница украла тепловоз у продавца из Украины, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Много лет назад лидчанка основала фирму по ремонту железнодорожного транспорта. Все это время ее работники восстанавливали двигатели тепловозов, иногда колесные пары и вагоны. Заказчики - предприятия из Беларуси и ближнего зарубежья, имеющие свои ж/д ветки и технику. В 2014 году к предпринимательнице обратились представители лесопромышленной фирмы из Борисова с просьбой о помощи в покупке определенной модели тепловоза. Предприятие было готово потратить $40 тыс. в эквиваленте. Женщина согласилась найти и доставить заказчику технику по стопроцентной предоплате", - рассказали в ведомстве.

Нужный тепловоз она нашла через несколько месяцев в Украине за $10 тыс. не в лучшем состоянии, но решила его купить, подремонтировать и отдать заказчику. "Условием сделки с продавцом была оплата товара через 15 дней после поставки. Женщина передала тепловоз заказчику из Борисова (почти ничего в нем не улучшая), но продавцу не заплатила ни копейки. На претензии украинцев отвечала, что техника оказалась в очень плохом состоянии, никому не нужна, и она готова вернуть тепловоз, если продавец сам его заберет из Беларуси. Как позже лидчанка пояснила правоохранителям, она рассчитывала, что украинцы не будут настаивать на расторжении договора из-за высоких транспортных расходов", - добавили в МВД.

"Попытки вернуть деньги растянулись на несколько лет. В итоге продавец обратился в суд с гражданским иском о возмещении вреда, и выиграл дело. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Лидского РОВД усмотрели в действиях предпринимательницы состав преступления, а следователи возбудили в ее отношении уголовное дело за кражу в крупном размере. Ранее фигурантка была судима за экономические преступления", - заключили в ведомстве.-0-