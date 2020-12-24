Лидские пограничники перехватили беспилотник

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидские пограничники пресекли попытку нарушения границы беспилотником. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"На минувшей неделе пограничники заставы "Дотишки" вблизи государственной границы обезвредили квадрокоптер. С помощью современных технических средств охраны границы военнослужащие не дали хозяину летательного аппарата воплотить в жизнь противоправный умысел. Стоит отметить, что квадрокоптер оказался с конструктивными доработками. С их помощью он способен поднимать и дистанционно сбрасывать различные предметы", - рассказали в ГПК.

За нарушение пограничного режима в отношении оператора беспилотника начат административный процесс, проводятся проверочные мероприятия.

Госпогранкомитет напоминает, что деятельность, связанная с использованием, владением и (или) содержанием летательных аппаратов в пограничной полосе, не допускается. Использовать в пограничной зоне разрешено зарегистрированные летательные аппараты и только после уведомления сотрудников ближайшего подразделения органов пограничной службы.-0-