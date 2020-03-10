Лидские пограничники задержали второго за неделю контрабандиста

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие Лидского погранотряда задержали уже второго за неделю контрабандиста при попытке перебросить коробки с товарно-материальными ценностями через белорусско-литовскую границу, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Вечером 9 марта на погранзаставу "Геранены" поступила информация о движении неизвестного в сторону государственной границы. Вскоре в 200 м от сопредельной территории тревожная группа задержала 23-летнего жителя города Ивье. Причина ночной прогулки обнаружилась неподалеку: в 50 м от границы пограничники нашли 4 коробки с товарами подакцизной группы, а также прибор ночного видения. Сперва задержанный отрицал свою причастность к противоправной деятельности, но при разбирательстве сознался, что коробки и прибор принадлежат ему.

В отношении правонарушителя начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима. Товары переданы сотрудникам таможни.

Незадолго до этого 5 марта лидские пограничники также с коробками задержали жителя Ивье, тогда им пришлось применить оружие.-0-

Фото Госпогранкомитета