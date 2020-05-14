Литва выдала Беларуси обвиняемого в мошенничестве, он скрывался более 10 лет

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в 2005-2008 годах собрал с 17 человек более $90 тыс. на "решение вопросов" о вступлении в кооператив и участии в строительстве и скрылся с деньгами за границей. В этом году Литва выдала его Беларуси, проинформировала в своем Telegram-канале Генеральная прокуратура, сообщает БЕЛТА.

Прокуратура Советского района Минска изучила и направила в суд уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины. Он обвиняется в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве в особо крупном размере (ч.5 ст. 16 и ч.2 ст. 431, ч.4 ст.209 УК).

Мужчина в 2005-2008 годах получил от граждан более $90 тыс. и 193 млн неденоминированных рублей. Деньги предназначались якобы для "решения вопросов" о вступлении в кооператив и участии в долевом строительстве дома под Минском.

"В частности, он утверждал, что выступит в роли посредника - передаст деньги должностным лицам исполкома и председателю ЖСК, чтобы те уладили все дела. В действительности он не намеревался исполнять принимаемые на себя обязательства, а полученными средствами распорядился по своему усмотрению", - рассказали в Генпрокуратуре.

Уголовное дело в 2009 году возбудило управление внутренних дел администрации Советского района Минска. "Однако на момент принятия этого решения мужчина выехал для проживания в Литву. В феврале 2020 года по запросу Генеральной прокуратуры Беларуси он был выдан для привлечения к уголовной ответственности", - проинформировали в ведомстве.

Всего установлено 17 лиц, которые передали деньги мужчине. Вину в инкриминированных преступлениях он не признал.-0-