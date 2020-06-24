Людей на Машерова доставили в милицию из-за сообщений о массовой драке - МВД

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проводится проверка по факту сообщений о драке и повреждении автомобиля возле дома по проспекту Машерова. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Вчера некоторые интернет-ресурсы распространили информацию о задержаниях возле магазина ООО "Символ Бай" в Минске, якобы связанных с массовыми задержаниями. Сообщаю, что сведения искажены. Вечером 22 июня на линию 102 позвонили несколько человек и рассказали, что возле дома №18 по проспекту Машерова происходит массовая драка, участники которой повредили автомобиль. Через несколько минут в популярных мессенджерах появилось видео с места происшествия", - проинформировала Ольга Чемоданова.

По указанному адресу выбыли сотрудники милиции. В итоге участников конфликта доставили для разбирательства в Советское РУВД Минска, сотрудники которого проводят проверку по факту драки и повреждения автомобиля.

"Сейчас устанавливаются причины происшествия, в связи с чем начат административный процесс в отношении еще нескольких человек", - рассказала Ольга Чемоданова.-0-