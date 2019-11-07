Лобовое столкновение авто в Борисовском районе: один человек погиб, четверо пострадали

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе произошло лобовое столкновение авто: одна из пассажирок погибла, еще четыре человека пострадали. Информацию о ДТП разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня около полуночи на 430-м км трассы М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации возле деревни Дубовый Лог.

По предварительной информации, водитель автомашины "Ниссан" не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Мерседес". От полученных травм пассажирка "Ниссана" скончалась в скорой помощи по пути в больницу. Различные травмы получили еще четверо участников аварии. Двоим из них, в том числе 7-летнему ребенку, понадобилась госпитализация.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, МЧС, медики.

В отношении водителя "Ниссана" возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).

По данным МВД, с начала этого года в результате ДТП более 400 человек погибли и свыше 3 тыс. получили ранения.-0-

Фото УГАИ МВД