Лжебанкиры оформили на брестчанку кредит на Br9,8 тыс.

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Бреста поплатилась за свою доверчивость: мошенники оформили на нее кредит и списали с банковской карточки крупную сумму, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Брестчанке поступил звонок по мессенжеру. Незнакомая девушка представилась сотрудницей банка и сообщила, что неизвестный пытается оформить кредит на ее имя. Дальше разговор продолжил мужчина, который убедил женщину сообщить пароль от интернет-банкинга, а заодно и коды для доступа в мобильное приложение. Через несколько минут пришло сообщение, что на ее имя в банке оформлен кредит. Продиктовав код, женщина самостоятельно активизировала его получение.

"В банке подтвердили, что на имя брестчанки оформлен кредит на сумму Br9,8 тыс., а также списано более Br500 с банковской карточки. Преступление стало возможным в том числе из-за беспечности потерпевшей, которая невнимательно отнеслась к тексту поступающих из банка СМС-сообщений. После списывания денежных средств с карточки ей пришло уведомление о заявке на оформление кредита с дополнением: "Никому не сообщайте код об открытии кредита". Однако она сообщила код злоумышленникам, а потом предоставила все остальные коды, что позволило им завладеть ее деньгами", - прокомментировал начальник управления по противодействию киберпреступлениям УВД Брестского облисполкома Александр Рингевич.

В милиции призвали граждан к бдительности и обратили внимание на то, что сотрудники банка не звонят по мессенджерам и не просят предоставить личную информацию.-0-