Лжебанкиры похитили у гомельчанки $2,5 тыс. и более Br16,8 тыс.

15 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел СК устанавливает обстоятельства хищения денег со счета гомельчанки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Жительница Гомеля 12-13 ноября лишилась $2,5 тыс. и более Br16,8 тыс. Вечером 12 ноября 34-летняя женщина возвращалась домой. На мобильный телефон ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. "Он поинтересовался, подтверждает ли она заявку на кредит, которую якобы направила полчаса назад. Гомельчанка ответила отрицательно. Тогда задал ряд вопросов, в том числе об утере банковской карточки или паспорта. Потом он сказал, что в заявке на кредит указано, что у женщины есть карточка и другого банка. Она сообщила злоумышленнику название банка, и тот якобы переключил ее на телефонную линию этого банка", - рассказали в УСК.

Затем последовал длительный разговор с человеком, представившимся сотрудником службы безопасности банка, клиенткой которого женщина является. Мужчина убедил гомельчанку для "предотвращения мошенничества" продиктовать ему реквизиты одной из ее карточек, паспортные данные и коды для подтверждения операций, пришедшие ей в СМС. "Злоумышленник предупредил женщину, что в целях безопасности ее деньги временно будут переведены на "сейфовую ячейку" банка, а расчетный счет и доступ к личному кабинету в интернет-банкинге заблокированы", - отметила Мария Кривоногова.

На следующий день женщина пообщалась по сотовому с "благодетелем" из якобы службы безопасности второго банка. Таким же способом лжебанкир провел еще несколько операций.

Поняв, что ее деньги похитили, женщина обратилась в милицию.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье 212 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем использования компьютерной техники).-0-