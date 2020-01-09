Лжемилиционер вымогал у минчанина деньги за интимные фото

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин под видом сотрудника милиции вымогал деньги. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В конце октября 2019 года в Центральное РУВД столицы обратился 22-летний минчанин, который рассказал, что у него вымогают деньги за нераспространение информации личного характера. Как выяснилось, молодой человек в одной из соцсетей познакомился с мужчиной и впоследствии выслал ему свои фотографии в обнаженном виде. В ответ визави стал требовать деньги за нераспространение этих фото. Для убедительности он представился сотрудником милиции", - рассказала Ольга Чемоданова.

Испугавшись, минчанин передал новому знакомому Br300. Но история на этом не закончилась. Вскоре тот снова потребовал деньги за сохранение тайны. Молодой человек выплатил часть запрошенной суммы, а после обратился за помощью к настоящим милиционерам.

Оперативники уголовного розыска Центрального РУВД Минска установили личность лжесотрудника. Им оказался 20-летний неработающий минчанин. Ранее он был судим за вымогательство. Парень рассказал, что таким образом надеялся подзаработать. Часть полученных средств успел потратить на личные нужды.

Материалы проверки переданы в Центральный (г.Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-