4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лжеследователи выманили у семерых жителей Гомельской области почти Br110 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

"Мошенники целенаправленно обрабатывают в мессенджерах жителей области. Используя социальную инженерию, мошенники чаще всего представляются работниками банка, сотрудниками милиции, следственных органов, сообщают гражданам заведомо ложные сведения и склоняют к мнимому сотрудничеству. Основная цель их только одна - завладеть средствами граждан. С июля этого года и по настоящее время на территории Гомельской области возбуждено 7 уголовных дел по фактам мошенничеств, совершенных в крупном и особо крупном размерах. Общий материальный ущерб по ним составил почти Br110 тыс.", - рассказали в УВД.

Потерпевшим посредством мобильных приложений поступали звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками банков, правоохранительных органов с просьбой поучаствовать в специальных операциях по поимке мошенников, либо сообщалось об оформлении заявок на получение кредитов в банковских учреждениях на имя потерпевших и необходимости в данном случае взятия реального кредита. После получения денежных средств злоумышленники сообщали подконтрольные им банковские счета с указанием необходимости перевода на них наличности с мотивировкой, что в данном случае взятый кредит полностью гасится.

В ряде случаев потерпевших просили установить мобильные приложения для удаленного доступа к их аппаратам сотовой связи с целью получения конфиденциальной информации, паролей и кодов, необходимых для проведения операций по банковским счетам. Впоследствии, уже без участия владельцев смартфонов, на их имя в различных банках оформлялись онлайн-кредиты.

"7 августа гомельчанин перевел мошенникам более Br10 тыс. Гомельчанка с 24 сентября активно "помогала следствию" изобличить воров в банковской сфере. В итоге лишилась Br8400. С 16 по 20 сентября "спасала" свои деньги семья из Гомеля. Муж и жена сами перевели "лжеспециалистам" Br14,5 тыс. 20 сентября в результате аналогичной "спецоперации" жительница областного центра самолично взяла кредит на более, чем Br9 тыс., а затем перевела всю сумму злоумышленникам", - отметили правоохранители.

Милиционеры еще раз напоминают, никогда, ни при каких обстоятельствах не передавайте реквизиты своих карточек, приходящих паролей, а также не устанавливайте на мобильный телефон программы, в необходимости которых вас убеждают неизвестные. Если вы не планировали заимствовать кредитные средства, не стоит их брать по просьбе совершенно незнакомых вам людей, тем более - переводить куда-либо.

Главное правило: ни банковские специалисты, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят в мессенджерах. Уже сам факт такого звонка с неизвестного номера должен вас насторожить. Лучшее в данном случае решение - не отвечать, а если уже ответили, сразу же прекратить общение.-0-