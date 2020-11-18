Лжесотрудники банков с начала месяца списали с карт-счетов жителей Молодечно Br10 тыс.

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники, представлявшиеся по телефону сотрудниками банков, с начала месяца списали с карт-счетов жителей Молодечно Br10 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Так, злоумышленники под видом работников Беларусбанка сняли с карты 60-летней горожанки без малого Br1,7 тыс. "Неделю назад пенсионерке позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности финансового учреждения. Припугнув женщину, что она может лишиться всех накоплений, жулики выведали конфиденциальную информацию: реквизиты банковской карты, коды из СМС-сообщений. После этого со счета была списана крупная сумма денег. За помощью женщина обратилась в милицию, теперь правоохранители ищут мошенников", - рассказали в УВД.

Для связи с потенциальными жертвами злоумышленники от имени Ассоциации белорусских банков все чаще стали использовать мессенджер Viber. За последние три недели количество обманутых молодечненцев достигло 16.

Милиция напоминает: настоящие банковские сотрудники ни в коем случае не станут выяснять по телефону персональные данные карты. Сообщать третьим лицам конфиденциальную информацию (ПИН-код, номер карты, срок действия, СМС-коды, логин и пароль от интернет-банкинга) категорически запрещено.

Наряду с участившимися случаями вишинга резко возросло число хищений у интернет-продавцов на торговых площадках. Так, 33-летняя жительница Молодечно разместила на сайте объявление о продаже конструктора Lego за Br350. "На предложение откликнулась некая Светлана, которая в мессенджере WhatsApp с российского номера написала женщине, что готова купить товар. Со слов потерпевшей, ей пришло сообщение со ссылкой на страницу интернет-доставки, которая оказалась фишинговым ресурсом. Ничего не заподозрив, женщина прошла по ссылке и ввела все данные, тем самым предоставив жуликам доступ к карт-счету. Ей поступило уведомление, что в интернет-банкинг вошли с неизвестного устройства - мошенники успели вывести чуть более Br861", - отметили правоохранители.

Молодечненское РОВД за ноябрь зафиксировало семь подобных случаев. Правоохранители устанавливают злоумышленников. Как показывает практика, аферами хакеры промышляют сидя за границей, поэтому найти преступников и привлечь их к ответственности весьма проблематично. Милиция обращает внимание: переход по предлагаемым ссылкам, которые вам присылают неизвестные в мессенджерах, зачастую приводит на фишинговый ресурс. Поэтому, прежде чем ввести свои личные данные в предложенные формы, необходимо убедиться в подлинности сайта.-0-