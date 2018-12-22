Мальчик погиб после катания на горке под Минском

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьник погиб после катания на горке в Минском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"В Минском районе 15 декабря текущего года 9-летний мальчик во время катания на тюбинге со снежной горки по неосторожности ударился головой о фонарный столб. С телесными повреждениями он был госпитализирован и вскоре скончался", - проинформировали в СК.

Как отметили в ведомстве, в январе в Витебске при спуске на тюбинге вблизи реки Лучеса 11-летняя девочка въехала в дерево и получила травмы различной степени тяжести. Подобным образом в Заводском районе столицы в феврале после удара о стену был травмирован 6-летний мальчик.

При проверках по этим фактам установлено, что тюбинги, которые дети использовали для спуска, на крутых склонах развивают большую скорость. "Ими сложно маневрировать, а также практически нельзя остановить. Во всех указанных случаях дети катались на необорудованных спусках. При этом родители зачастую сами предоставляли детям данный инвентарь для использования, невзирая на возрастные ограничения, указанные в инструкциях по эксплуатации", - отметили в СК.

Выясняя причины и условия, которые способствовали происшествиям, следователи направили запросы в Государственный комитет по стандартизации, Министерство спорта и туризма, а также производителям тюбингов. По результатам анализа полученной информации Следственный комитет выступил с инициативой рассмотрения Советом Министров проблемы стандартизации и использования данного инвентаря для принятия мер на уровне соответствующих министерств и ведомств.

В том числе для привлечения дополнительного внимания потребителей Следственный комитет предлагает в обязательном порядке размещать наглядную информацию, предупреждающую об опасности использования тюбингов, непосредственно на элементах инвентаря. Сейчас, в связи с особенностями технического регулирования и стандартизации, производители не обязаны размещать подобные предостережения.-0-