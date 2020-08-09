Маршрутка столкнулась с легковушкой в Витебске: есть пострадавшие

9 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. ДТП с участием маршрутного такси произошло сегодня в Витебске, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
Около 10.30 в милицию сообщили, что на перекрестке улиц Богатырева и Актеров Еременко произошла авария. Столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В результате ДТП микроавтобус опрокинулся на бок. Всем участникам аварии, в том числе двоим несовершеннолетним, оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ обеспечивают безопасное движение транспорта. Обстоятельства происшествия уточняются.
Милиция просит очевидцев ДТП либо тех, кто проезжал в том районе и имеет запись видеорегистратора, помочь в установлении обстоятельств происшествия. Звонить можно по телефонам: +375 (29) 721-44-44, +375 (29) 621-44-44 либо 102.-0-