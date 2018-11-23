Машина в Минске вылетела на тротуар

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске машина при аварии вылетела на тротуар и травмировала пешеходов, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло сегодня утром в районе ул. Леонида Беды, 29. "Водитель автомобиля "Фольксваген" двигался со стороны ул.Некрасова в направлении ул.Лукьяновича. По предварительным данным, он при развороте не уступил водителю автомобиля "Ситроен", который ехал со стороны ул.Лукьяновича в направлении ул.Некрасова. В результате произошло столкновение. После "Ситроен" вылетел на тротуар и сбил светофорную стойку", - рассказали в ГАИ.

В момент ДТП на тротуаре находились пешеходы, которые ожидали включения разрешающего сигнала светофора. По предварительной информации, несколько из них получили ссадины и ушибы. Сейчас их осматривают медики. На месте работают сотрудники ГАИ и следователи, а также эксперты.-0-