Мастер участка на "Минск Кристалле" приговорен к 4 годам ограничения свободы за служебную халатность

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Минска вынес приговор мастеру участка в ОАО "Минск Кристалл" по уголовному делу о служебной халатности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Рассмотренные в суде события произошли 10-11 апреля 2020 года. Обвиняемый тогда работал мастером участка розлива алкогольной продукции и был должностным лицом. Он должен был постоянно контролировать состояние трубопроводов и их элементов, однако перед началом рабочей смены не проверил и не убедился в фактическом завершении розлива продукции - полуфабриката коньяка. Тем не менее внес в сменный журнал запись об отсутствии замечаний, что свидетельствовало якобы о проведении визуального осмотра резервуаров, арматуры и трубопроводов в цеху.

Поскольку краны были в положении "открыто", продукт попал в трубопровод и вытек в канализацию. Это привело к утечке не менее 1 622,13 л полуфабриката коньяка. Вред предприятию оценили на сумму более Br34 тыс.

Судом обвиняемый признан виновным в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности иные тяжкие последствия. Он приговорен к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, а также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 3 года. Кроме того, обвиняемый должен выплатить причиненный преступлением ущерб.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-