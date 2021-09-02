Мать и сын пострадали в ДТП в Минском районе

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе при столкновении автомобиля и грузовика пострадали мать и сын. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Сегодня около 7.30 46-летняя водитель автомобиля "Хендай" выезжала со второстепенной дороги и не предоставила преимущество грузовику МАЗ, который двигался по главной дороге со стороны Минска в направлении агрогородка Колодищи. В результате произошло столкновение транспортных средств.

В ДТП пострадали 12-летний пассажир, который на момент аварии находился в автомобиле "Хендай" на заднем сиденье, и водитель - мать несовершеннолетнего. Мальчик был пристегнут ремнем безопасности. Пострадавшие госпитализированы.

"Уважаемые водители, при выезде со второстепенной дороги будьте предельно внимательны, не отвлекайтесь за рулем. Не забывайте пристегивать детей ремнями безопасности, а малолетних - перевозить в детских удерживающих устройствах", - отметили в УВД.-0-