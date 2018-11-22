Мать и сына спасли на пожаре в Чашниках

22 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Чашниках на пожаре работники МЧС спасли мать и сына, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Спасателям сообщение о пожаре в доме по ул. Гагарина в Чашниках поступило 21 ноября в 22.54. Когда они приехали на место, горела кровля дома. Работники МЧС зашли в дом и обнаружили в коридоре на полу в бессознательном состоянии 88-летнюю хозяйку и ее 55-летнего сына. Их удалось спасти, с отравлением продуктами горения пострадавших госпитализировали.

В результате пожара в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожность при курении сына.-0-