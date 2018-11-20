Брестчанка погибла от перекинувшегося с плиты пламени

20 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте выясняют обстоятельства гибели при пожаре 49-летней женщины, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел сегодня ночью. Запах дыма из квартиры на втором этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Московской услышали соседи. Об этом в 4 часа утра жильцы сообщили в МЧС. Прибывшие на место спасатели обнаружили в кухне на полу без признаков жизни хозяйку квартиры 1969 года рождения. Одежда на ней обгорела. На включенной газовой плите дымилась подгоревшая в сковороде пища. Предположительно из-за неосторожности женщины пламя от плиты перекинулось на ее одежду.

Причина пожара устанавливается.-0-