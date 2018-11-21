Один человек погиб и четверо спасены при пожаре в минской пятиэтажке

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в минской пятиэтажке один человек погиб и четверо были спасены, эвакуирован 21 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Пожар произошел 20 ноября. Жильцы пятиэтажки на ул.Берута в 11.20 сообщили о задымлении на первом этаже. "Спасатели обнаружили горящее имущество в комнате квартиры. Площадь пожара составляла 10 кв.м. Из соседних квартир при помощи масок для спасаемых выведены 4 человека, в том числе двухлетний ребенок. Из подъезда эвакуирован 21 человек, - рассказали в МЧС. - В горящей комнате был обнаружен погибший мужчина, который находился в гостях у хозяйки жилья. Самой женщины в момент пожара в квартире не было".

Пожар локализован и ликвидирован подразделениями МЧС. Его причина устанавливается, рассматриваются несколько версий.-0-