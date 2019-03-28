Механизатор из Кировского района похитил более 2,6 тыс. л дизтоплива

28 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Сотрудники БЭП Кировского РОВД задержали механизатора ОАО "Рассвет им. К.П. Орловского", который похитил крупную партию дизтоплива, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Владимир Синкевич.

В ходе санкционированного осмотра домовладения жителя д. Букино Кировского района было обнаружено 2620 л дизельного топлива, в том числе 1800 л окрашенного, а также 150 л моторного масла на общую сумму более Вr4 тыс. Установлено, что мужчина совершал хищения топлива и масла на протяжении 2018 года с закрепленного за ним трактора. Похищенное он хранил в канистрах и 200-литровых бочках во дворе и хозяйственных постройках своего участка.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. "Это не первый факт хищения, выявленный сотрудниками органов внутренних дел в ходе проверок сельскохозяйственных организаций области, - отметил собеседник. - Так, ранее в Белыничском и Климовичском районах были возбуждены два уголовных дела за хищения запчастей и пшеницы на Вr2,5 тыс."

Мероприятия по профилактике и выявлению правонарушений и преступлений в сфере агропромышленного комплекса области продолжаются.-0-