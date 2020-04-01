Механизатор в Горецком районе слил из трактора 100 л дизтоплива

1 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Механизатор из Горецкого района подозревается в хищении 100 л окрашенного дизтоплива. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями и ГАИ Горецкого РОВД 30 марта в Горках задержали микроавтобус "Мерседес" под управлением 30-летнего местного жителя. В салоне транспортного средства правоохранители обнаружили 5 канистр, наполненных окрашенным дизельным топливом.

Как выяснилось, задержанный приобрел дизтопливо у знакомого, работающего механизатором в одном из сельхозпредприятий района. 100 литров горючего мужчина для продажи слил с трактора, на котором работал.

Проводится проверка. Дизтопливо изъяли и вернули предприятию. Механизатору грозит административная ответственность.-0-