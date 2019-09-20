Милиция почти неделю разыскивает пропавшую 15-летнюю брестчанку

20 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел Московского района Бреста и близкие родственники почти неделю разыскивают 15-летнюю девушку, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Из дома Вероника Анорьева ушла 14 сентября около 16.00. До этого времени о ее местонахождении ничего не известно. Девушке на вид 15-16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения. У нее темно-рыжие волосы ниже плеч.

Фото УВД Брестского облисполкома

В тот день на девушке были синие джинсы, черная джинсовая куртка до пояса, черная майка с сине-белым рисунком на груди, черные кроссовки с белой подошвой, на голове - серая кепка с белыми буквами. Также у нее был розовый рюкзак.

В милиции обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают какой-либо информации о местонахождении пропавшей брестчанки, позвонить по телефонам +37529 2247883, +37529 7924828 либо набрать 102.-0-