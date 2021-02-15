15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция проверяет сообщение о минировании Минского завода шестерен. Такая информация размещена в Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня ночью на электронную почту Минского завода шестерен поступило электронное сообщение о минировании завода. Сотрудники завода передали указанную информацию в милицию. На место выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. Работает саперно-пиротехническая группа", - говорится в сообщении.

Правоохранители приносят свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. "Благодарим за проявленное терпение и понимание", - добавили в ГУВД.-0-

Сообщение о минировании Минского завода шестерен не подтвердилось - ГУВД Ранее сообщалось о поступившей в милицию информации о минировании Минского завода шестерен. "Саперно-пиротехнические группы обследовали указанный объект и прилегающую территорию, взрывных устройств не обнаружено.